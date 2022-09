Antonello: «Nuovo stadio dà risorse all’Inter da investire nella squadra»

Antonello prosegue le sue spiegazioni sull’utilità che Inter e Milan hanno di costruire un nuovo stadio, anche non necessariamente a Milano. Su Sport Mediaset, l’AD Corporate dà i suoi motivi e quelli delle società.

IL PERCHÉ – Alessandro Antonello, Amministratore Delegato dell’Inter, spiega brevemente perché i nerazzurri e il Milan vogliono un nuovo stadio: «I motivi? Il punto di forza oggi si può sintetizzare in una parola, che è sostenibilità. Dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. È essenziale per noi avere un nuovo stadio in breve tempo, perché questo garantirebbe risorse addizionali da investire nella squadra per poter tornare a essere competitivi a livello europeo».