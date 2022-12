Antonello: «Nuovo stadio, ispirazione Tottenham! Una giornata decisiva»

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, intervenuto anche lui su Sky Sport durante la cena di Natale organizzata dal club, ha parlato soprattutto del tema nuovo stadio a San Siro e di una giornata fondamentale.

FINALMENTE RIUNITI – Antonello ha sottolineato l’importanza della cena organizzata dall’Inter dopo anni di difficoltà dovuti alla pandemia: «Stasera c’è entusiasmo e voglia di stare insieme dopo tre anni difficili dove non abbiamo potuto festeggiare com’era da tradizione, insieme ai nostri dipendenti. L’entusiasmo deriva anche da questo. Ricomincia il campionato e ci auguriamo che come ha detto il mister ci sia l’entusiasmo dei ragazzi per poter tornare a sperare. La società nello stesso tempo sta lavorando per continuare a dare stabilità e crescita in un momento per tutti difficile. Vogliamo affrontarlo con l’energia di sempre. Faccio un augurio di buon Natale a tutti i tifosi dell’Inter di poter trascorrere insieme alle vostre famiglie».

LO STADIO – Antonello poi torna a parlare del tema stadio: «L’obiettivo è quello di avere stadi moderni come quelli di Premier League. Noi ci ispiriamo soprattutto a uno stadio iconico come quello del Tottenham, che è quello più moderno. Novità? Giovedì ci sarà questo tanto atteso passaggio politico. Il Consiglio Comunale deve dare il suo indirizzo politico a seguito del risultato del dibattito pubblico. Noi come club siamo pronti a recepire i suggerimenti. Chiaro che qualora ci fossero indicazioni tali per cui renderebbero impossibile la realizzazione di un nuovo stadio a San Siro. I club sono pronti al così detto “piano B” che diventerebbe in automatico “piano A” per poter riportare i club ad essere competitivi a livello europeo. Con l’obiettivo di donare un impianto moderno che guardi al futuro di Milano. La zona? Abbiamo identificato alcune aree, non appena avremo chiare il destino del progetto a San Siro saremo pronti ad attivare i piani alternativi».