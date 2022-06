Antonello: «Nuovo stadio? Chiediamo di accelerare i tempi: una data»

Antonello, Chief Executive Officer dell’Inter, intervenuto a margine della presentazione della Milano Jumping Cup 2022, dopo aver parlato del mercato e del possibile ritorno di Romelu Lukaku (vedi articolo), ha detto la sua anche sul tema stadio.

TEMA STADIO – Alessandro Antonello parla anche del tema stadio: «Nella nostra testa serve avvenga il più velocemente possibile. Sappiamo che ci sono aspetti formali che vanno seguiti, ma ci auguriamo che la fase dibattimentale possa concludersi non più tardi di fine novembre. Questa è la nostra aspettativa, ne abbiamo parlato e ci sono presupposti perché accada. In questo momento Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato per permettere lo svolgimento del dibattito pubblico. Il Comune di Milano ha recentemente nominato il responsabile, il dottor Pillon, ci sono già stati contatti informali. Nelle prossime settimane avremo riunioni ufficiali ma nel frattempo i nostri consulenti tecnici stanno lavorando per il dossier».