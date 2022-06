Antonello: «Nuovo stadio necessario, bisogna accelerare. Al lavoro»

Intervistato da Sky Sport a margine dell’incontro odierno dell’ECA, Alessandro Antonello – Amministratore Delegato dell’Inter – è intervenuto brevemente sulla questione stadio.

NUOVO STADIO – Alessandro Antonello è intervenuto così sulla questione legata al nuovo stadio per Inter e Milan: «Stiamo lavorando con i nostri consulenti per presentare i dossier necessari, ma dall’altro lato abbiamo già detto che non esiste un’esclusiva su San Siro. Bisogna accelerare e avere al più presto un nuovo stadio per le due squadre di Milano».