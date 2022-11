Antonello: «Inter, sviluppo del progetto eSports di importanza strategica»

A margine dell’annuncio della nuova collaborazione tra l’Inter e l’agenzia di eSports Mkers, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello ha ribadito l’importanza del progetto per la società.

PROGETTO IMPORTANTE – Alessandro Antonello soddisfatto per la nuova partnership che aiuterà l’Inter a sviluppare il progetto eSports. Queste le sue parole sull’importanza strategica dell’argomento: «La collaborazione con un’azienda leader del mondo del gaming come Mkers permetterà al nostro club di sviluppare ulteriormente il progetto eSports. È di importanza strategica per l’Inter nell’ottica di proseguire nel percorso di innovazione e dialogo con le nuove generazioni di tutto il mondo».