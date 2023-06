Antonello: «Inter competitiva nella sostenibilità! Il main sponsor…»

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, è stato oggi presente alla presentazione del libro di Bellinazzo. Le sue parole al termine dell’evento raccolte dall’inviato di Inter-News.it (puoi seguirci QUI), Roberto Novella.

SOSTENIBILITÀ E COMPETITIVITÀ − A margine dell’evento per la presentazione del nuovo libro di Bellinazzo, ha parlato così l’Amministratore Delegato dell’Inter, Alessandro Antonello: «Main Sponsor? Stiamo lavorando ma non è oggi possibile fare nomi. Ci auguriamo di averli presto, in vista della nuova stagione. A breve ci aspettiamo, per lo stadio (vedi QUI), che la soprintendenza prenda posizione. Per capire poi quali potranno essere le scelte. Col Milan esiste ancora il procedimento in essere che abbiamo depositato insieme nel 2019. Finché non c’è nessuna novità, non procediamo. Stiamo lavorando anche a un piano alternativo a San Siro. Posso garantire che ci stiamo lavorando ma non posso dire di più per dei vincoli di confidenzialità. Calciomercato? Sostenibilità e competitività devono essere coniugate insieme. Marotta sta lavorando su una squadra altrettanto competitiva anche per la prossima stagione».