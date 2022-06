Antonello: «Inter Primavera rappresenta il futuro del club! Sforzi importanti»

L’Inter Primavera si aggiudica il decimo scudetto della sua storia. Ieri, nel corso dei festeggiamenti in Viale della Liberazione, anche il CEO Corporate Alessandro Antonello – dopo Beppe Marotta (QUI), Javier Zanetti (QUI) e Simone Inzaghi (vedi QUI) ha espresso tutta la sua soddisfazione.

GRANDE SODDISFAZIONE – Alessandro Antonello esprime così la sua immensa soddisfazione per la vittoria dell’Inter Primavera: «Un ringraziamento anche dalla Società. Avervi qui oggi (riferendosi ai ragazzi della Primavera, ndr) è importante perché voi rappresentate il futuro del Club. Tutti ambiscono a indossare la maglia dell’Inter, voi lo avete fatto con orgoglio e quel carattere che avete dimostrato credendoci fino in fondo senza mollare. Stiamo facendo degli sforzi molto importanti a livello societario, crediamo molto nel Settore Giovanile. Le risorse che abbiamo le mettiamo a disposizione per migliorare le infrastrutture con impegno, cura e dedizione. Roberto Samaden con Beppe Marotta ha dato un messaggio ulteriore creando nuove infrastrutture a Villa Clerici e Interello. Sappiamo che potremo migliorare ancora e lo faremo ma l’importante è che ancora una volta l’Inter abbia dimostrato di essere il Settore Giovanile più prestigioso nell’ambito calcistico italiano. Abbiamo raggiunto 10 scudetti, la prima stella del Settore Giovanile è un motivo d’orgoglio. Portatevela nel cuore e nei ricordi e che sia un trampolino di lancio per il vostro futuro. Un ringraziamento a Roberto, a tutto lo staff tecnico e medico e ai vostri genitori che avranno fatto tanti sacrifici per portarvi dove siete oggi. È importante avere non solo una squadra e una società che vi possa aiutare ma anche delle famiglie che supportano il vostro sogno di diventare grandi calciatori».

Fonte: Inter.it