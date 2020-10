Antonello: “Inter, orgogliosi del nuovo Official Infotainment Partner”

Alessandro Antonello

Antonello, CEO Corporate dell’Inter, a seguito della partner con il nuovo Official Infotainment Partner (vedi articolo) si è detto orgoglioso a nome di tutto il club per la collaborazione.

NUOVA COLLABORAZIONE – Antonello parla della nuova collaborazione con StarCasinò.sport: «Siamo molto contenti di accogliere StarCasinò.sport nella famiglia nerazzurra come nostro Official Infotainment Partner. Produrre contenuti innovativi e di qualità per i nostri tifosi, sfruttando le crescenti infrastrutture digitali e multimediali del nostro Club, è per noi di importanza fondamentale, e siamo felici di aver trovato in StarCasinò.sport il partner ideale. Ci auguriamo che questa nuova collaborazione conduca entrambe le società verso un futuro ricco di soddisfazioni».

