Antonello: «Inter e Milan per lo stadio insieme! Milano? Anche opzione B»

Alessandro Antonello, durante l’evento targato ‘Foglio sportivo’, ha parlato del tema stadio Inter e Milan. I due club, a detta del dirigente nerazzurro, vogliono lo stadio condiviso. Non solo Milano tra le location

PROGETTO INSIEME − Antonello sul connubio di Inter e Milan per lo stadio: «Sono 3 anni con cui Inter e Milan stanno lavorando assieme sul nuovo progetto. Come sistema Italia non possiamo rimanere fermi rispetto all’Europa. Ci sono progetti avanzati come Firenze, Bologna. Noi ci stiamo lavorando, si tratti di progetti che possano aiutare il paese con più di 25 mila posti di lavoro. Uno stadio moderno è necessario per la competitività a livello europeo».

CI SIAMO − Antonello espone la volontà dei due club: «Da un punto di vista tecnico, siamo in attesa che l’amministrazione nomini il responsabile del dibattito pubblico. Nel frattempo siamo al lavoro per dettagliare tutto il progetto. Dopo la dichiarazione di pubblico interesse stiamo integrando questo studio di fattibilità per gli indici volumetrici. I due club hanno ascoltato le richieste della città e si sono messi sempre a disposizione. Inter e Milan sono proponenti di un progetto. Poi sarà il Comune a dirci se il progetto piace o debba essere modificato. Milano è sempre stato sinonimo di modernità, noi siamo due club che vogliamo continuare a dare lustro alla città per avere anche un impianto moderno al passo dei grandi club europei».

NO ESCLUSIVA − Per Antonello, non ci sono dubbi sulla realizzazione del nuovo impianto: «Noi ci siamo detti che non c’è più un’esclusiva su San Siro. Vogliamo lo stadio nel più breve tempo possibile, lavoriamo anche su altre opzioni. Attendiamo che si chiarisca il dibattito pubblico in modo da prendere le dovute iniziative. L’Inter si è sempre impegnata in questo processo, se poi le proprietà cambieranno dico che quando si parla di infrastrutture è inevitabile che ci possa essere prima o poi un cambio di proprietà. Ma ciò nonostante non è che non si possa pianificare qualcosa. E’ un progetto strategico per il rilancio del club a livello europeo, non c’è alcuna interferenza a livello di proprietà per quanto riguarda la costruzione».

IPOTESI B − Antonello non esclude altre soluzioni: «Ipotesi B esiste soprattutto per progetti di questo tipo. Siamo in un paese dove la burocrazia non aiuta. L’opzione primaria era quella di avere un nuovo San Siro a San Siro; adesso l’obiettivo è un altro: avere uno stadio. Vogliamo dare qualcosa di più non solo alle squadre ma anche a tifosi e cittadinanza. Ci sono delle opzioni alternative ma questo nell’interesse dei club che hanno bisogno di avere tempi certi».

STADIO UNICO − Nessuna volontà di separarsi secondo Antonello: «San Siro? Inter e Milan lo hanno reso prestigioso grazie ai successi sul campo. Siamo convinti che quando avremo una nuova infrastruttura, a Milano o fuori, questa diventerà iconica perché ci giocheranno i due club. Stadi separati? Mai stati dubbi sul fatto di avere uno stadio in comune. Sono 70 anni che i due club condividono lo stadio e obiettivi. Un derby è in atto in questa stagione, i due sono all’apice anche ora e perché no inaugurare il nuovo stadio con un derby amichevole».

RISTRUTTURAZIONE SAN SIRO − Antonello espone le difficoltà per rifare il Meazza: «Penso che i sindaci all’estero si fregiano di ciò che hanno lasciato ai propri cittadini. 3 anni fa ci siamo posti la domanda sulla ristrutturazione di San Siro. Dopo tanti studi, la risposta è stata negativa perché i due club dovrebbero spostarsi in un’altra location al limite di un raggio di 100 km. Poco fattibile, oggi San Siro soffre dei suoi 90 anni. I tre anelli sono scollegati fra loro, la ristrutturazione significherebbe partire dal primo anello. Sarebbero tanti i costi. Sul terzo anello ci sarebbero problemi strutturali e di evacuazione, spostare 15-20 mila persone per l’hospitality sul terzo anello sarebbe molto complicato».