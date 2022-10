Antonello: «L’Inter ha sofferto più degli altri la pandemia! Lavoro con l’UEFA»

Antonello, Amministratore Delegato dell’area corporate dell’Inter, ha partecipato al Wired Next Fest 2022 alla Fabbrica del vapore a Milano. Nell’evidenziare alcune problematiche della società cita la pandemia come difficoltà ulteriore.

DIFFICOLTÀ – Alessandro Antonello segnala un qualcosa che non era previsto: «La pandemia ha accentuato fattori già presenti nel sistema del calcio. L’Inter, come gli altri grandi club, hanno sofferto più di altri, soprattutto per il venir meno degli introiti da stadio. I fan ora possono venire allo stadio liberamente, e noi dobbiamo cercare di coniugare sostenibilità finanziaria e la competitività sul campo. Nei momenti di difficoltà questi due elementi devono convivere e la sostenibilità deve garantire la continuità dei club».

DISCORSO STADIO – Antonello si sofferma su come evitare il passivo pesante (vedi bilancio): «Abbiamo lavorato insieme all’UEFA, chiaro è stato un percorso impegnativo, è durato più di un anno. Oggi non possiamo pensare ad avere un sistema che perde tre milioni e mezzo al giorno. Stiamo lavorando sull’infrastruttura per noi strategica, il nuovo stadio di San Siro. Ma serve un intervento a livello di Lega Serie A. Come club possiamo investire sullo sviluppo sostenibile, sul settore giovanile e sull’innovazione tecnologica, sia da un punto di vista aziendale sia sportivo».

LE NOVITÀ – Antonello, in chiusura, fa notare come l’Inter sia attenta alle innovazioni: «Il nostro progetto di sviluppo non guarda solo al calcio, ma puntiamo a diventare una società di lifestyle, anche con collaborazioni come quella con Moncler e altri brand milanesi. Nel 2022 abbiamo rivisto il nostro sito e l’app dal punto di vista grafico e di contenuti. Il nostro modello è la Formula 1. Abbiamo anche lanciato una piattaforma e-commerce in sei lingue, per permettere ai fan di comprare prodotti. Siamo in una fase di sviluppo innovativo e siamo portando avanti innovazioni tecnologiche e sportive».

Fonte: wired.it