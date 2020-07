Antonello: “Inter Academy, la prima nel Regno Unito! Partner importante”

Alessandro Antonello, CEO Corporate nerazzurro, attraverso il sito ufficiale del club ha commentato la nuova partnership tra il Bangor City FC – squadra gallese – e l’Inter Academy (QUI il comunicato).

INTER ACADEMY – Alessandro Antonello, CEO Corporate del club, con grande orgoglio commenta il primo Inter Academy nel Regno Unito, precisamente in Galles: «Siamo lieti di annunciare l’apertura di questa nuova Academy, la prima nel Regno Unito. Siamo contenti che una società di lunga tradizione come il Bangor City FC abbia creduto nel nostro progetto e abbia deciso di entrare a far parte della famiglia nerazzurra. Questa partnership consentirà una crescita comune basata sulla condivisione del know-how nerazzurro in un paese che ha a cuore lo sviluppo del movimento calcistico».

Fonte: Inter.it