Antonello: «Evoluzione accordo tra Ebay e Inter, grande soddisfazione!»

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, attraverso il sito ufficiale del club ha espresso tutta la sua soddisfazione per Ebay, nuovo Official E-commerce Partner dell’Inter (vedi comunicato).

NUOVO ACCORDO – La patch con il logo di eBay nella manica farà il suo debutto in Inter-Napoli. Parla Alessandro Antonello: «Siamo molto soddisfatti di annunciare questo nuova e importante evoluzione dell’accordo tra Inter ed eBay a pochi mesi dall’inizio della partnership. La presenza del logo di eBay sulla manica della maglia testimonia la sempre crescente attrattiva del nostro brand, che ha portato un marchio globale leader del settore come eBay a scegliere l’Inter per fare il proprio esordio sulla jersey di un Club».

Fonte: inter.it