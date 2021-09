Antonello entra nell’esecutivo Eca al “posto” di Zhang: ecco il motivo – TS

L’edizione odierna di “TuttoSport” specifica perché il dirigente dell’Inter, Alessandro Antonello, è entrato a far parte dell’esecutivo Eca al posto di Steven Zhang, che ad aprile aveva lasciato il posto.

ESECUTIVO ECA – Dopo l’addio ad aprile di Steven Zhang nell’organo dell’associazione europea dei club, i nerazzurri hanno riportato un proprio dirigente: Alessandro Antonello (vedi articolo). Secondo quanto riportato oggi da “TuttoSport”, è stato scelto Antonello (e non Zhang) perché l’Eca in questa fase preferisce figure manageriali più operative, mentre il presidente sarebbe stato soprattutto il rappresentante della società. Comunque sia, la ritrovata presenza dell’Inter nel governo dell’Eca viene letta come una conferma dei buoni rapporti tra Ceferin e la famiglia Zhang.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi