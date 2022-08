Antonelli: «Milenkovic all’Inter titolare! Ma da capire che farà con Skriniar»

L’agente di mercato Stefano Antonelli ha parlato su Radio Firenze viola di Milenkovic. Il serbo è finito nel mirino di Inter e Juventus. Per i nerazzurri c’è da capire la situazione Skriniar

RISORSA − Antonelli analizza la situazione legata a Milenkovic: «Essendo in scadenza, può benissimo liberarsi a zero a gennaio. Le società sono anche aziende. Comunque per me Milenkovic farebbe il titolare sia all’Inter che alla Juventus. È vero che il calcio non si ferma a Milenkovic, ma l’Inter deve decidere se cedere Skriniar o meno, mentre la Juventus mi fa riflettere. Una riflessione mi viene: hanno speso 40 milioni per Bremer, mi sento di dire che qualcosa bisognerà fare».