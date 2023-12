Antognoni: «Inter, due giocatori la risolvono da soli! Potrei giocarci»

Giancarlo Antognoni, campione del Mondo 1982 e leggenda della Fiorentina, ha parlato dell’Inter e di come oggi ci giocherebbe molto volentieri.

SQUADRA MIGLIORE − In collegamento su Radio Anch’io sport, Giancarlo Antognoni non ha dubbi sulla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è l’unica squadra ad avere due giocatori importanti come Mkhitaryan e Calhanoglu che a volte ti risolvono le partite da soli. Mi piacerebbe giocare in una squadra forte come l’Inter anche se diventa difficile trovare posto con quei giocatori che ha, anche se nel ruolo di Mkhitaryan potrei giocarci. Lotta scudetto? Il calcio a volte ripropone anche tipi di gioco del passato. Allegri con la sua esperienza riesce a ottenere risultati concedendo poco. Questa lotta si protrarrà fino alla fine del campionato perché è sorniona e in attesa. L’Inter rimane la favorita, ma la Juventus senza le coppe è subito dietro».