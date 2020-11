Antitrust: Inter, Juventus e altri 7 club non rispettano diritto per il rimborso

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter e altri otto club di Serie A secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non riconoscono il diritto di ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”.

ANTITRUST – L’Inter rientra nei nove club di Serie A che, secondo l’Autorità garante della concorrenza e del Mercato, non riconosce il diritto di ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento. In particolare: “clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto, per abbonamenti e biglietti”. Tra i club id Serie A, oltre l’Inter, anche i seguenti club: “Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A”.

Fonte: Sportmediaset.