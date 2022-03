Antinelli: «Bastoni-Acerbi sicurezza. Barella non al 100%? Insostituibile»

Alessandro Antinelli, in collegamento alla ‘Domenica Sportiva‘ su Rai 2, ha parlato delle possibili scelte di Mancini in vista di Italia-Macedonia del Nord. Un pensiero anche sui giocatori Inter, Bastoni e Barella

SCELTE − Antinelli in vista di Italia-Macedonia del Nord: «Giocare con Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi può dare sicurezza a Roberto Mancini. E’ un rischio calcolato contro la Macedonia in vista del recupero di Chiellini e Bonucci per la finale. A centrocampo, i tre davanti non si discutono. Nicolò Barella non è al meglio ma è sempre Barella, Jorginho non è più un titolare fisso nel Chelsea ma è sempre Jorginho. Poi c’è Marco Verratti ovviamente. Mancini non ha dubbi però».