Anteprima giornali: Zhang va… All Inter! Eriksen con 3 colpi. E Chong?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

All Inter! Clamoroso: Eriksen più Spinazzola, Young e Giroud. Zhang si gioca tutto per portare Conte allo scudetto. Stretta finale per la mezzala del Tottenham. Preso l’esterno del Manchester United. Ma l’insaziabile Marotta vuole anche la punta del Chelsea. Si tratta ancora lo scambio tra Politano e il romanista.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Juventus-Inter: intrigo Chong! Che sfida per l’olandese del Manchester United. È fatta per Young nerazzurro. – Vittorio Feltri: “Il mio Handanovic”.