Anteprima giornali: Young primo colpo Inter! Lautaro Martinez forza 115

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, primo colpo: Ashley Young! In arrivo il laterale sinistro del Manchester United in scadenza a giugno: ha 34 anni. – Zaniolo? 86 milioni: è il calciatore italiano più valutato. Nella classifica dell’Osservatorio di Studi dello Sport, Nicolò è seguito da Barella (82). Mbappé il primo della lista (265), poi Sterling e Salah. Messi è ottavo, Cristiano Ronaldo solo 49°. Ma il più quotato della Seri A è Lautaro Martinez (115). – Juventus, Inter e Lazio: ecco le due vie per lo scudetto! Sarri sfida Conte e Inzaghi. Meglio il possesso-palla finalizzato dal genio di Cristiano Ronaldo e Dybala o il contropiede di Lukaku e Lautaro Martinez? O ancora le incursioni di Immobile e Correa? Il quesito accende nuove polemiche.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Sprint Inter, c’è Young per la fascia! Spunta l’inglese del Manchester United.