Anteprima giornali: Volpi, medico Inter, supera Coronavirus. Serie A in ritiro

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Rummenigge: «Sì giocare. La crisi è globale, la soluzione dev’essere condivisa. Il campo può limitare i danni. FIFA e UEFA devono migliorare i loro rapporti e intervenire economicamente». La Spagna accelera: in campo a fine maggio. Ma è lite tra ministri. Tutti in ritiro. Il protocollo dei medici FIGC per i club: sanificare i centri sportivi, consentire l’ingresso soltanto a uno staff ristretto, eseguire nuovi test prima dell’idoneità.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Piero Volpi, la testimonianza del medico dell’Inter: «Ho battuto il virus ma ho avuto fortuna».