Anteprima giornali: Vidal più vicino, ma l’Inter ha un’alternativa

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Rieccoli! Ibrahimovic dice sì al Milan, Vidal più vicino all’Inter. Lo svedese pronto a firmare un contratto di sei mesi, prolungabili a 18: sarà a disposizione di Pioli già per la gara contro la Sampdoria. Il cileno in cima agli obiettivi dell’Inter per gennaio: Marotta offre al Barcellona 12 milioni per un prestito con diritto di riscatto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Mosse Inter: a oltranza per Vidal, l’alternativa è Nandez. Ballano 8 milioni con il Barcellona. – Vittorio Feltri: “Vi racconto Lukaku, ricco già da povero”.