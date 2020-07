Anteprima giornali: Tonali per Conte, polemico con chi critica la sua Inter

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Vengo anch’io! Nell’Inter segnano tutti (6-0): Conte resta in corsa scudetto e sorride al calendario. Il turnover funziona: subito sblocca Young, poi in gol anche Sanchez ed Eriksen. Il tecnico: “Si guarda spesso al bicchiere mezzo vuoto. Attaccate me, non i giocatori”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Inter, ci 6! La rincorsa: Brescia spianato con sei gol. I nerazzurri non mollano. Brilla Sanchez: rigore e due assist. La polemica di Conte: “Attaccate me, non la squadra. Qui si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto”.

TUTTOSPORT

Tonali, l’asso di Conte! La TV di Suning anticipa l’affare nella locandina di presentazione di Inter-Brescia, finita 6-0!