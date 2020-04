Anteprima giornali: Tonali-Inter, Cellino apre. Serie A OK, non per Malagò

CORRIERE DELLO SPORT

«Calcio stai sbagliando». Malagò esclusivo. Il Covid, la ripartenza e un futuro da riscrivere: parla il numero uno dello sport italiano. «Io avrei chiuso dentro una stanza FIGC, AIC, Lega Serie A, FIFA, UEFA e TV e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso. Invece si procede a vita e in ordine sparso. Spero che dal 4 maggio ci si possa allenare. La Pellegrini ha ragione, il danno è generale». Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto. Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma nelle coppe avranno grandi vantaggi. La Lazio ha meno cambi ma meno partite. I medici dettano le regole: la Serie A riparte in ritiro. Definito il protocollo per la ripresa degli allenamenti, mentre la Lega Serie A valuta di riavviare la stagione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Cellino: «Ve lo do io Tonali! Vorrei rimanesse in Italia, mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli, ma non succederà. Restano Juventus e Inter, sceglierà lui». Mercato Inter, Mertens: spinge anche Lukaku. «Giusto ripartire». Parla il professor Perri dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. «A porte chiuse si può, sarebbe un aiuto morale per la gente». Ipotesi: ripresa il 31 maggio con le semifinali di Coppa Italia.