Anteprima giornali: stipendi Serie A, Lotito applaude Agnelli. Monito UEFA

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Chi si ferma è fuori. Monito dell’UEFA dopo lo stop del Belgio. Lettera del governo europeo del calcio e dell’ECA alle Leghe: «I campionati vanno conclusi, pena l’esclusione dalle coppe». In campo fino al 3 agosto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

«Dai Italia, segna il 4-3!» Calcio e virus, intervista al virologo Burioni. «C’è stato un primo tempo drammatico, nei quindici minuti iniziali abbiamo preso tre gol. Poi la squadra si è messa a giocare: 3-1, 3-2, 3-3. Ora dobbiamo vincere: per questo bisogna restare a casa. Siamo ancora nella fase 1. Ritornare in campo? Oggi è impossibile prevedere quando. L’Imperial College di Londra stima che gli infettati in Italia non siano lontani dai sei milioni. Il vaccino? Forse entro fine anno». Le nostre storie: Inter ’96, la scelta di Hodgson. Roberto Carlos e la follia di Roy. Assemblea Serie A, taglio degli stipendi: toh, stavolta Lotito applaude Agnelli.