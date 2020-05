Anteprima giornali: Serie A vicolo cieco, boom in Bundesliga. Parla Samuel

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Allenamenti e quarantena, la Serie A in un vicolo cieco. In Italia è il caos. Le norme contenute nel nuovo decreto del Governo impediscono la ripresa delle sedute collettive. La FIGC invia a Spadafora il protocollo modificato. La parola torna al Comitato tecnico scientifico. Samuel esclusivo: «Il calcio deve ripartire subito». L’ex difensore di Roma e Inter non ha dubbi: «La gente vuole ancora spettacolo. Visto in Germania?» Spalletti in TV: «Troppo dolore, ora giochiamo. Per la gente il campionato può ridare normalità. Totti? Gli auguro una grande carriera. Che gioia all’Inter».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Slittano gli allenamenti di gruppo in Serie A, boom di Sky con la Bundesliga. Sulla ripresa collettiva mancano ancora le linee guida, che sono attese per oggi.