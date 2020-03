Anteprima giornali: Serie A e UEFA, prove di fine. Giroud, richiesta Inter

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Presidenti contro sul “rompete le righe”, tra Lega Serie A e UEFA prove di Serie A estiva. Scontro sulle fughe. Avanza l’ipotesi di concludere il campionato tra l’inizio di giugno e il 12 di luglio, poi di giocare le fasi finali di Champions League ed Europa League fino a Ferragosto. Ma, tra rientri e quarantene, serve un mese dalla ripresa degli allenamenti al via. Aiuti al calcio, in campo il CONI. Le società stimano il danno tra i quattrocento e i seicento milioni di euro, ma il Governo vuol trattare con tutto lo sport e convoca Malagò.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Champions League ed Europa League: finirà così! Michele Uva, vicepresidente UEFA, rivela: «Abbiamo diverse soluzioni sul tavolo, vi spiego come lavoriamo per salvare tutto. Nel 2021 ci saranno anche gli Europei Under-21 e femminili». Mercato Inter, nel mirino per l’attacco: Giroud vota Conte e chiede un triennale.