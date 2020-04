Anteprima giornali: Serie A, la presa in giro. Spadafora scavalca Conte

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Serie A, la presa in giro. Dal 4 maggio il via per gli sport individuali, le squadre in campo soltanto dal 18: ma non è certo. Il Paese. Il premier Conte disegna una Fase 2 da lunedì prossimo molto graduale: sì all’incontro con i parenti ma nella stessa regione. Il 18 riaprono i negozi, dall’1 giugno bar e ristoranti. Lo sport. Bocciato il protocollo medico, verrà cambiato e il ministro Spadafora non regala alcuna certezza: «Vedremo, nulla può essere considerato scontato. Non sono nemico del calcio». Nostalgia Nainggolan: «Roma mi manca tanto». Radja allo scoperto: «Mi piacerebbe tornare se ci fossero i presupposti». Freddo il club.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Governo nel pallone. Così Spadafora scavalca Conte. L’iniziativa di Zhang. Compiti a casa: lezioni di Inter.