Anteprima giornali: Serie A, testa a testa calcio-politica. Spadafora frena

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Ripartenza della Serie A testa a testa calcio-politica. La Lega: giochiamo. Ma il ministro Spadafora frena. Le società trovano l’unanimità: «È nostra intenzione portare a termine la stagione nel rispetto delle norme che tutelano la salute». Il titolare dello sport gela tutti: «Al momento non vedo le condizioni per la ripresa del campionato». Speranza: «Calcio ultimo problema».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

«Fate presto!» Fassone esclusivo: «Il calcio muore se non decide». Lega Serie A e AIC confermano la volontà di ripartire, ma Malagò spinge per il no e il ministro Spadafora frena: «Non è certa la ripresa di allenamenti e campionato».