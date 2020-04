Anteprima giornali: Serie A, tutti divisi. Schiaffo a Spadafora

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Spadafora divide il Governo. Allenamenti e ripresa del campionato: ministri in ordine sparso. Il titolare dello Sport scettico: «Il sentiero è sempre più stretto, ci sono presidenti pronti a chiedere la sospensione come in Francia. Lega Serie A e FIGC preparino un piano B». Il vice di Speranza rincara la dose: «Inverosimile una ripresa». Le Regioni contro il decreto sulla preparazione individuale, Boccia concorda: «Va precisato». L’irritazione del premier Conte. Lazio e Roma sulla stessa barricata: «Fateci allenare».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Schiaffo a Spadafora: «Si può giocare!» L’UEFA: «Champions League ed Europa League sicure in agosto». Il capo dei medici: «Ripresa certamente possibile». Dal calcio al nuoto al tennis, tutto lo sport contro il ministro.