Anteprima giornali: Serie A, rivolta contro Spadafora. Kumbulla-Inter colpo

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

La rivolta del calcio. La Lega Serie A va all’attacco di Spadafora. Un documento delle società per chiedere date certe e compatibili con il ritorno del campionato. Il ministro: «Impossibile dire oggi quando si ripartirà». Tare: «Siamo discriminati». Cinque cambi: OK FIFA. Più sostituzioni per far fronte agli impegni ravvicinati e prevenire gli infortuni. Ora serve il via libera dell’IFAB. Nicchi frena: «Noi adotteremo le vecchie regole».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Stanno uccidendo il calcio! Il Ministro dello Sport che smentisce il Premier, i giochi di potere CONI-Governo, lo scontro durissimo Gravina-Malagò: ma se la Serie A non riparte, il calcio crolla non devastanti effetti per tutto lo sport e per l’economia del Paese. Piani granata. Torino: Gagliardini con Bonaventura. De Biasi: «Inter, Kumbulla è un vero affare».