Anteprima giornali: Serie A in quarantena, apertura su allenamenti

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Il Governo lascia il calcio in quarantena fino al 3 maggio. A gamba tesa. Riaprono fabbriche, librerie, ottici, fotografi, studi professionali ma gli allenamenti restano vietati e il riavvio della Serie A slitta. Spadafora: «La salute prima di tutto». Gravina: «Non ci fermeremo». Nodo stipendi, rischio caos alla ripresa. L’accordo non si trova. Il braccio di ferro tra società e calciatori va avanti senza che si prospetti una soluzione: che deve arrivare per forza.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Apertura del ministro Spadafora. Allenamenti: si parte il 4 maggio!