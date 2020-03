Anteprima giornali: Serie A, nessun accordo sugli ingaggi. Nuovi test?

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

«Test sui malati prima del via». Allarme della federazione medici sportivi: un protocollo prescriverà ai club accertamenti per escludere danni all’apparato cardiorespiratorio. Lunedì vertice a distanza: taglio ingaggi, l’accordo non si trova. I club vorrebbero congelare i pagamenti, no dei calciatori che optano per una riduzione. Le distanze restano ampie. Gravina: «Intesa necessaria». Quattro mesi di mercato. Allo studio di Lega Serie A e FIFA l’ipotesi di allungare fino a novembre le contrattazioni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Agnelli: stop fair play UEFA. Il presidente della Juventus e dell’ECA scrive ai club europei: «Affrontiamo una vera minaccia esistenziale. Il calcio è fermo e lo sono anche le nostre entrate. Stiamo discutendo come rivedere il sistema attuale».