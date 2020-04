Anteprima giornali: Serie A, due ipotesi per ripartire. Tamponi per tutti?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Scudetto a due vie. Vi riveliamo le ipotesi sulle possibili ripartenze di Serie A e coppe. Esistono un calendario parallelo con i campionati affiancati all’Europa e un calendario a blocchi, con la chiusura dei tornei per il titolo e solo dopo Champions League ed Europa League: finali 5-8 o 19-22 agosto. Caso stipendi, che scontri nelle leghe top. Tutta l’Europa litiga. Oggi assemblea dei club di Serie A: è ancora lontana l’intesa con l’AIC. In Inghilterra il Liverpool fa discutere, in Spagna non convince la mediazione di Casillas.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

«Tamponi e test per tutti». Casasco, presidente dei medici sportivi, indica le condizioni per la ripresa. Dall’Assemblea di Lega Serie A al vertice Spadafora-Gravina: settimana cruciale per delineare il finale di stagione. Gravina, presidente FIGC, ipotizza la fine del campionato tra settembre e ottobre.