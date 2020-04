Anteprima giornali: Serie A, oggi il Governo decide. Chiesa-Inter, la lista

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Un esercito in scadenza. Da Kulusevski a Smalling: sono quasi centocinquanta i giocatori a fine contratto al 30 giugno o in prestito. La soluzione: una proroga. Primo sì al protocollo FIGC, la palla passa al Premier. Nelle mani di Conte. Gli scienziati sono divisi, ma non c’è chiusura. Oggi il dossier all’esame dei ministri. Pare certo l’OK agli allenamenti. Lotito: «Bisogna ripartire». Dalla Serie A ultimatum alle TV.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

La ripartenza. I club di Serie A regalano tamponi. Inter-Chiesa, ecco la lista per la Fiorentina.