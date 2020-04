Anteprima giornali: Serie A, rientro giocatori. AgoumÃ©: “Mi prendo l’Inter!”

Anteprima giornali: Serie A, rientro giocatori. Agoumé: “Mi prendo l’Inter!”

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Richiamati. I club studiano la ripartenza e si preparano a convocare i giocatori “fuggiti” all’estero. Federazione e Lega Serie A confidano nella possibilità di riprendere gli allenamenti in tempi brevi: a Pasqua potrebbe partire il piano di rientro. Gli atleti che hanno lasciato l’Italia dovranno essere messi in quarantena per due settimane. Le regole per tornare a giocare. Il protocollo dei medici sportivi per la “fase due”: tamponi a tappeto, ripresa graduale per i positivi. Pizarro: «Spalletti può tornare alla Roma». Il Pek a tutto campo: «Stupito dalla conclusione del rapporto tra Totti e Luciano. Lo scudetto? Va assegnato ai medici».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Agoumé: «Conte mi ha detto “Niente paura!” Mi prendo l’Inter». Intervista al talento nerazzurro: «Nuovo Pogba? A me piace Kroos».