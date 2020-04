Anteprima giornali: Serie A e FIGC, tutte le date. Trezeguet chiama Icardi

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Un’estate da scudetto. Il piano del calcio c’è, ora tocca al Governo. La FIGC: si gioca fino al 2 agosto. Gravina detta i tempi: si deve ripartire entro il 17 giugno. Via alla trattativa tra Lega Serie A e Assocalciatori per estendere i contratti. Botta e risposta con Malagò. Diktat dell’UEFA: finire i tornei, altrimenti prevalga il merito sportivo. Modello Germania: un contagio non ferma. La Bundesliga riparte, protocollo all’insegna del pragmatismo: tamponi e non stop per un solo positivo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Serie A: 6 giugno – 2 agosto. Ecco le date individuate dalla FIGC per la ripresa e per la fine del campionato. Squadre in ritiro dal 18 maggio. Trezegol vota Icardi. L’ex grande bomber spinge per l’argentino alla Juventus, ma ora è Milik l’idea più forte per l’attacco bianconero.