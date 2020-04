Anteprima giornali: Serie A, due date per ripartire....

Anteprima giornali: Serie A, due date per ripartire. Scontro sui tamponi

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Serie A, si riparte il 4 maggio. Via libera dal vertice con il Governo, ma è scontro sui tamponi. Spadafora in Parlamento: «Lo sport riapra». Ma poi con la FIGC è prudente. La Fase due: allenamenti individuali per le prime due settimane. I medici divisi sulla gestione dei nuovi positivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

18 maggio: scatta la fase 2 del calcio. Summit tra Spadafora e tutte le componenti della FIGC, definita la data della ripresa con i nuovi ritiri delle squadre. Così il ministro: «Dobbiamo ripartire, lo sport è importante come valore economico e come valore sociale».