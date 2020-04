Anteprima giornali: Serie A, date possibili e calendario. La FIGC si prepara

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Tutto pronto. Le leghe top e l’UEFA unite: andiamo avanti. La FIGC si prepara a dare il via. Oggi si riunisce il Consiglio della Lega Serie A: verranno prese in esame varie ipotesi di calendario, ma sempre partendo il 30-31 maggio. Rezza (ISS) aggiusta il tiro: «La decisione sulla ripresa spetta alla politica».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Ecco come può ripartire la Serie A. 31 maggio: quattro recuperi. Dal 4 giugno al 21 giugno: sei giornate con gare ogni due giorni (sabato-domenica e martedì-mercoledì) alle ore 15, alle 18 e alle 21. Dal 24 giugno al 12 luglio: sei giornate con gare ogni tre giorni (sabato-domenica-lunedì e martedì-mercoledì-giovedì) alle ore 18 e alle 21. Rezza: «Il rischio zero nel calcio non esiste».