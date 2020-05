Anteprima giornali: Serie A, palla a Conte. Oggi vertice FIGC-CTS

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Merkel sì, tocca a noi. La cancalliera dà il via alla Bundesliga, oggi vertice tra FIGC e scienziati. Il 15 i tedeschi tornano in campo. Il Premier avoca la decisione sulla ripartenza della Serie A: presto l’incontro con Gravina e Dal Pino. Giocatori divisi tra necessità di ripartire e nuove paure. La posizione del sindacato resta favorevole al riavvio, ma il malumore cresce anche in vista dei ritiri.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Germania: via alla Bundesliga. Inter, l’intervista. Riccardo Ferri: quel no alla Juventus.