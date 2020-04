Anteprima giornali: Serie A, parte la caccia agli alberghi. Scontro Malagò

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

«Invasione di campo». Dura reazione di Lega Serie A e FIGC all’intervista del presidente del CONI al nostro giornale. Dal Pino contro Malagò: «Da lui leggerezza e ingerenza, noi in dialogo con tutti per tutelare il calcio e i diritti TV». Spadafora: «Spero di far ripartire lo sport il 4 maggio». Coppe europee, le date per le finali: 5-8 o 26-29 agosto. Squadre in ritiro, è già partita la caccia agli alberghi con i cambi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Le nostre storie: il manager che scelse Helenio Herrera. Allodi fece grande l’Inter.