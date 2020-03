Anteprima giornali: Serie A in 45 giorni, accordo ECA-UEFA. Inter, via in 4

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Lo scudetto in 45 giorni. Accordo tra ECA e UEFA per finire i campionati entro il 15 luglio e poi giocare le fasi finali delle coppe. Il patto in sede europea annunciato dal presidente dei grandi club Andrea Agnelli. E la FIGC prepara le richieste al Governo: a rischio ottocento milioni. L’intervista diventa un caso. Rugani, giallo sul tampone. La fidanzata: il test l’8 marzo nel giorno di Juventus-Inter. Il club torinese la smentisce. Inter, via i big. Tra i nerazzurri, a casa anche Lukaku, Moses, Young e Godin.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Non si gioca più. Fra i club di Serie A crescono i timori sulla possibilità di terminare il campionato. Botta e risposta Agnelli-Lotito. Il presidente della Juventus al collega laziale: «Fai il virologo?» Juventus-Inter biglietti rimborsati, ora è ufficiale.