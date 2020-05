Anteprima giornali: scambi Inter, lista Marotta. Serie A attende Germania

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Vai, Germania! Riparte il calcio, la Merkel fa strada anche a noi. I tedeschi ultimi a chiudere e primi a ricominciare: il 15 Bundesliga in campo. Quarantena lampo allo studio. In Italia resta il problema del protocollo: domani vertice tra FIGC e scienziati, mentre pure il Movimento 5 Stelle sconfessa il ministro Spadafora. Lettere giocatori-club, scontro sugli allenamenti. Nelle convocazioni delle società, le sedute vengono definite facoltative. Per gli atleti si tratta di prestazioni lavorative: il nodo sono i pagamenti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Fondo GB: quindici miliardi per la Serie A. Scambi Inter. Lista Marotta: il gioco dei quindici.