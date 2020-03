Anteprima giornali: Rugani positivo, pure l’Inter in quarantena. Europei no?

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Italia chiude tutto, Europei nel caos. La Serie A e le altre quattro leghe top in Europa pronte a chiedere all’UEFA più giorni per i campionati o il posticipo del torneo. Coronavirus: si fermano anche bar, negozi e ristoranti. Rugani contagiato, Juventus in quarantena. Il difensore positivo al Covid-19: primo caso in Serie A. Il club: “Ora è asintomatico”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Juventus e Inter in quarantena. Rugani positivo. Ronaldo: «Non torno!» La squadra isolata per due settimane al J-Hotel: non si potrà giocare il ritorno di Champions League con il Lione. Saltano Inter-Getafe e Siviglia-Roma.