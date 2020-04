Anteprima giornali: ripresa Serie A, tutte le ipotesi. FIGC insiste, 500 ritorni

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter e alla Serie A al momento ferma.

CORRIERE DELLO SPORT

Stiamo tornando. La FIGC insiste per la ripresa, i club pronti a richiamare cinquecento calciatori per le visite. Gravina punta a una deroga per i test sanitari dal 27 aprile, poi quattro settimane di allenamenti e le partite dal 31 maggio. Mercoledì il protocollo dei medici. Trentacinque stranieri al rientro, c’è il nodo dei contagiati.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Date e ritiri si riparte così! Tutte le ipotesi per la ripresa del calcio, dagli allenamenti al possibile completamento del campionato. Vediamo come le venti squadre di Serie A si preparano a rispettare le misure di sicurezza per ricominciare la preparazione.