Anteprima giornali: (Ribalt)Inter sì, dentro di testa! Dominio Parma, poi 1-2

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Dentro di testa! De Vrij e Bastoni firmano la faticosa rimonta di Parma (1-2). Dominio emiliano: Gervinho segna subito. Fallito più volte il KO. Sostituzioni decisive: Conte ribalta la partita in 5′ e rimane in corsa per lo scudetto.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Ribalt-Inter! Conte se la vede brutta, rimonta vincente nel finale. Thriler nerazzurro. A Parma segna Gervinho, poi tanta sofferenza: i gol del 2-1 tra l’84’ e l’87’. Lukaku e Lautaro Martinez restano a secco. Stavolta ci pensano i difensori de Vrij e Bastoni a regalare tre punti importanti per la terza posizione.

TUTTOSPORT

Inter, Milan e Napoli: sì! Rimonta Conte a Parma. Vincono Pioli e Gattuso.