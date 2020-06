Anteprima giornali: Ranieri teme l’Inter, Serie A col pubblico virtuale

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Quarantena tutto risolto: la Serie A può finire. È arrivata la circolare, verrà messo in isolamento solo chi risulterà positivo. Ranieri esclusivo: «Fonseca super, l’Inter è tosta». La Sampdoria incontrerà Conte e poi la Roma: «Sarà dura». Dopo l’esperimento in coppa il pubblico virtuale fa discutere. Lo sventolio colorato non è piaciuto a tutti ma verrà riproposto in campionato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Via libera: sì alla quarantena soft.