Anteprima giornali: Politano al Napoli, Inter fa scambio e non con Llorente

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Colpi da scudetto. Juventus-Inter mercato per vincere. Il testa a testa in classifica, le difficoltà di Sarri e l’eliminazione di Conte dalla Champions League infiammano le trattative di gennaio: Paredes e Vidal le mosse per svoltare. Ma nel mirino di Marotta ci sono anche Darmian e Kulusevski, mentre Paratici segue Meunier e spinge per l’accordo finale con Haaland.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima.

TUTTOSPORT

Inter, Politano per Ghoulam. Marotta lavora a uno scambio di prestiti col Napoli.