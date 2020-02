No title

Anteprima giornali: parlano Eriksen e Commisso, la Lazio attacca l’Inter

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Lazio per il sorpasso. Attacco all’Inter. Inzaghi recupera la sfida contro il Verona: se vince scavalca Conte, sale al secondo posto e va a -2 dalla Juventus. Commisso: «Voglio un altro calcio. Non ce l’ho con la Juventus, credetermi, chiedo decisioni più giuste. Impunito il fallo su Ribéry ma la Fiorentina lo ha perso per quattro mesi. E che dire di Chiesa con l’Inter? Bersagliato tutta la gara senza alcuna sanzione. E la caviglia ne ha pagato le conseguenze».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina non ancora disponibile in anteprima. Intervista a Eriksen.



TUTTOSPORT

Zaccheroni gioca il derby: «L’Inter non può sbagliare. Conte, devi vincere».