Anteprima giornali: Napoli-Inter di Coppa Italia, la data. Quarantena resta

Condividi questo articolo

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter.

CORRIERE DELLO SPORT

Il trappolone. Quarantena, il Governo non cambia: campionati appesi a un filo. Incontro tra Gravina e Speranza: negata la riduzione dei quattordici giorni di isolamento, ma si tratta ancora. La FIGC ai club: «Escluso dai tornei chi non rispetta il protocollo». C’è l’OK di Spadafora: Coppa Italia il 12 e 13. Anticipate le due semifinali di ritorno: Juventus-Milan la prima gara dopo il lockdown, poi Napoli-Inter. Confermata la finalissima il 17 allo Stadio Olimpico. Il ministro: «Il calcio riparte con tre partite in chiaro».

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina ancora non disponibile in anteprima.



TUTTOSPORT

Via libera! Juventus-Milan il 12 giugno, Napoli-Inter il 13. Protocollo: chi sgarra è fuori! Salvacalcio: dalla FIGC 21.7 milioni.