Anteprima giornali: Napoli for Sarri per fermare operazione scudetto Inter

Anteprima delle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi nazionali già pubblicate. Ecco cosa troveremo tra qualche ora in edicola sul “Corriere dello Sport”, su “La Gazzetta dello Sport” e su “Tuttosport”. Ovviamente in relazione all’Inter

CORRIERE DELLO SPORT

Napoli for Sarri! Gli azzurri al San Paolo provano a fermare l’Inter per favorire la fuga del loro ex allenatore, che alla guida della Juventus dà l’assalto al Cagliari.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

TUTTOSPORT

Juventus-Cagliari e Napoli-Inter: operazione scudetto! Scatta un ciclo di fuoco che può risultare decisivo per la lotta al vertice. Sarri tentato dalla conferma del tridente. Conte aspetta Vidal: oggi incontro.